„Un coleg și-a bătut joc de profesor atât de mult, încă acesta a cedat nervos și s-a concediat”. Ce cred moldovenii despre sancțiunile pentru elevi

08:20

Președintele, UE și pădurea Maia Sandu a amintit că pe 3 martie se împlinesc doi ani de când a semnat cererea de aderare a Moldovei la Uniunea Europeană. Potrivit șefului statului, în acest timp autoritățile au realizat multe, dar în continuare sunt foarte multe de făcut. Calea europeană de dezvoltare a Moldovei, potrivit lui Sandu, este o șansă de a asigura pacea și securitatea cetățenilor și de a crește nivelul de trai. În plus, președintele a anunțat începerea unei campanii de primăvară […]