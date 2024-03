video | Maia Sandu, la gala „Women In Economy”: „Pe ambele maluri ale Prutului avem nevoie de cât mai multe femei care să își asume rolul de lider”

08:50

Parlamentul Republicii Moldova a adoptat un amendament care permite automobilelor cu volanul amplasat pe partea dreaptă să circule pe drumurile publice ale țării și seara. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Amendamentul a fost adoptat în cooperare cu Ministerul Afacerilor Interne. „În acest context, vom prelua practica altor țări europene precum Germania, Cehia, Croația sau Spania, …