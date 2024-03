Aprobat de Guvern: Vom avea carte de identitate în locul buletinului; Fără domiciliu, dar cu semnătură electronică

18:50

Meta, după ce Facebook, Messenger și Instagram au picat: „Lucrăm la asta acum” Rețelele de socializare Facebook, Messenger și Instagram, deținute de compania Meta, au picat astăzi în întreaga lume. Meta anunță că lucrează pentru a remedia problema. „Știm că oamenii au probleme cu accesarea serviciilor noastre. Lucrăm la asta acum”, a scris purtătorul de cuvânt al Meta, Andy Stone, într-o postare pe platforma X. We're aware people are having trouble accessing our services. We are working on this...