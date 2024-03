Minori din Hîncești, condamnați la ani grei de închisoare. Au ucis cu deosebită cruzime un bărbat

16:50

E în puterea noastră să facem din Terra un loc mai bun, unde orice persoană se simte respectată, iar conceptele de egalitate, toleranță, diversitate sau nediscriminare sunt la ele acasă. Acesta este mesajul piesei «Altă planetă», lansată pe 1 martie de Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) și realizată de echipa #ZERODOI. O societate mai bună și incluzivă este ceea ce ne dorim cu toții, dar și ceea ce putem construi fiecare prin exemplu propriu […]