Donald Trump, marele învingător al zilei electorale „Super Tuesday”

14:00

Partenerii de dezvoltare ai Republicii Moldova au fost informați despre felul în care au fost procurate gazele naturale în perioada octombrie 2022 - ianuarie 2023. Asta după ce Veaceslav Platon a expediat o scrisoare prim-miniștrilor, președinților, șefilor fracțiunilor parlamentare din 27 țări ale UE; SUA; Canada; Marea Britanie; Turcia; Norvegia; Elveția, conducerii Uniunii Europene și alții, denunțând neregulile admise de guvernare. În scrisoare se mai vorbește și despre drumul Leova-Bumbăta, care s-ar fi construit cu multiple abateri și ar fi fost prejudiciat semnificativ statul. „Nu demult am făcut o investigație privind procurarea frauduloasă a gazelor naturale de guvernarea actuală, prin intermediul unei renumite companii de audit internațională. Atunci am informat opinia publică despre asta, însă am decis să aduc acest lucru la cunoștința partenerilor de dezvoltare, care o idolatrizează pe Maia Sandu. Scrisoare va ajunge pe masa prim-miniștrilor, președinților, șefilor fracțiunilor parlamentare din 27 țări ale UE; SUA; Canada; Marea Britanie; Turcia; Norvegia; Elveția, conducerii Uniunii Europene etc. Chiar dacă ei nu vor veni cu o reacție, atunci când vor sta la masă cu Maia Sandu vor cunoaște aceste scheme care au fost făcute”, a declarat Veaceslav Platon într-un video pe Telegram.În sesizarea remisă partenerilor de dezvoltare, se vorbește, în mare parte, despre procurarea gazelor naturale în perioada 2022-2023.„În perioada dintre 20 octombrie 2022 și 10 ianuarie 2023, în urma efectuării a 36 achiziții de gaze la preț mult peste cel de piață, din bugetul de stat al Republicii Moldova au fost sustrase 68.177.766 euro. În consecință, în urma acestor tranzacții a fost afectat fiecare cetățean al Republicii Moldova, fie că e vorba de consumator de gaze naturale, agent termic sau energie electrică produsă pe bază de gaze naturale”, se arată în scrisoare.În scrisoare se vorbește și despre construcția drumului Leova-Bumbăta, în contextul în care Procuratura Anticorupție investighează o cauză penală ce vizează pretinsele acțiuni ilegale ale factorilor de decizie din cadrul „Administrația de Stat a Drumurilor”, precum și a unor persoane fizice, referitoare la construcția drumului de acces Leova-Bumbăta.„Conform informației oferite de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, valoarea construcției drumului local cu două benzi, cu o lungime de 3,59 km a fost de 275.788.250 lei, iar conform calculelor mele - 290.000.000 lei, echivalentul a circa 15.100.000 euro. Reieșind din aceasta, costul construcției unui km de drum local cu două benzi a fost de 4.207.000 euro. Pentru referință, construcția a 1 km de drum similar în Lituania este de 427.000 euro, adică de 10 ori mai puțin decât în Moldova”, se mai arată în scrisoarea expediată de Platon partenerilor de dezvoltare.Veaceslav Platon mai spune că exemplele oferite reprezintă doar o mică parte din multiplele cazuri de corupție sistemică înalt organizată.Amintim că Procuratura Generală desfășoară urmărirea penală pe procesul de procurare a gazelor naturale, însă deocamdată în dosar nu există nicio persoană cu statut de bănuit sau învinuit.În cadrul unei emisiuni televizate, Andrei Spînu a declarat că a cumpărat gaze naturale atât cât era nevoie pentru a asigura securitatea energetică a R. Moldova.„M-am săturat să răspund la tot felul de minciuni. Nu am cumpărat mai mult gaz, am cumpărat cât era nevoie pentru a asigura securitatea energetică a țării noastre. Sunt cu inima împăcată că am făcut tot ce a fost nevoie ca țara să nu mai depindă în vecii vecilor de Gazprom. M-am săturat să răspund la tot felul de minciuni referitoare la achizițiile de gaz. Toată informația când eram responsabil de energie a fost făcută publică, absolut toată informația. Oricine, care este cu bună-credință, poate să analizeze cifrele cum vrea și să tragă concluziile. Nu am cumpărat mai mult gaz, am cumpărat cât era nevoie pentru a asigura securitatea energetică a țării noastre”, a spus Spînu.