Horoscop 6 martie – GEMENI – vin de undeva, din particular, niște bani

14:00

În opinia fostului vicepreședinte al MAEIE, expertul Valeriu Ostalep, inițiativa anunțată de Maia Sandu de a introduce votul prin corespondență la viitoarele alegeri prezidențiale arată că actualul șef al statului nu crede că are șanse să obțină un al doilea mandat prezidențial pe cale democratică. "Dacă Sandu ar fi crezut că are șanse minime de […]