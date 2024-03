VIDEO Rusia a pus ochiul pe Moldova, CC ia apărarea Găgăuziei, profesorii vor fi protejați de bullying/Știri NewsMaker

13:40

E timpul să trăiești visul olimpic împreună cu Visa și Victoriabank! Participă la campania promoțională «Anul Premiilor Olimpice împreună cu Visa» și poți câștiga o experiență inegalabilă: bilete pentru 2 persoane la Jocurile Olimpice din Paris 2024, plus alte premii importante: valize Samsonite și căști Panasonic. Promoția se va desfășura până în 31 mai. În total, vor fi trei etape de extragere a câștigătorilor. La fiecare dintre ele, vor fi desemnați norocoșii care vor intra în posesia […] The post Mergi la Jocurile Olimpice de la Paris 2024 împreună cu Visa și Victoriabank appeared first on NewsMaker.