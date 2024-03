VIDEO Rusia a pus ochiul pe Moldova, CC ia apărarea Găgăuziei, profesorii vor fi protejați de bullying/Știri NewsMaker

12:50

Igor Demciucin a fost demis din funcția de adjunct al procurorului general interimar. Decizia a fost aprobată de Consiliul Superior al Procuraturii (CSP) în ședința din 4 martie. În cadrul ședinței, procurorul general interimar Ion Munteanu a înaintat o solicitare privind demiterea adjunctului său, Igor Demciucin. Munteanu l-a acuzat că ar fi încălcat normele etice […]