ULTIMA ORĂ: Simona Halep revine pe teren – Pedeapsa sportivei a fost scăzută de TAS, de la 4 ani la 9 luni – Cel mai probabil va juca la turneele pe zgură

La judecătoria Buiucani are loc ultima ședință în dosarul intentat de procurori împotriva fostului Procuror General Alexandr Stoianoglo în cazul acordării unei indemnizații de peste 163 de mii de lei oferite fostului șef al PCCOCS, Nicolae Chitoroagă la plecarea din sistem. Magistrații urmează să pronințe hotărârea, iar procurorii cer 8 ani de închisoare penrtu fostul