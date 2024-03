7 zile până la dead-line: Căutăm Directori vânzări și le oferim gratuit instruire exclusivistă până intră în funcție

06:20

Cercetătorii de la University of California-San Diego spun că evitarea comportamentului sedentar poate fi secretul unei vieți mai lungi, conform studyfinds.org. Steve Nguyen, cercetător postdoctoral la UC San Diego Herbert Wertheim School of Public Health and Human Longevity Science, a folosit un eșantion impresionant pentru munca sa. Echipa sa a examinat timpul petrecut în poziție șezândă […] Articolul Statul pe scaun timp îndelungat, asociat cu o moarte prematură apare prima dată în Realitatea.md.