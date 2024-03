„Nu vom lăsa situația așa”. Radu Marian, urmare a deciziei CC privind restituirea TVA de către Găgăuzia

08:30

Numărul persoanelor care au decedat după atacul asupra blocului de apartamente din orașul Odesa, Ucraina, a crescut de la 10 la 12. Salvatorii au scos pe 3 martie de sub dărâmături trupurile neînsuflețite a doi copii – frate și soră. Este vorba despre Serghei în vârstă de 10 ani și Zlata în vârstă de 8 […]