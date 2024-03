Cum un băiat obișnuit de la piața de flori din Chișinău a făcut un buchet pentru Regina Angliei. Povestea unui florist de talie mondială originar din Moldova

16:30

Sute de persoane au stat în rând pe 3 martie pentru a intra în cimitirul „Borisov" din Moscova, acolo unde a fost înmormântat Alexei Navalnîi, scrie BBC News. Florile aduse de oameni la mormântul opozantului rus aproape că i-au acoperit crucea, fotografia lui Navalnîi deja nu mai poate fi văzută. Potrivit sursei, a treia zi […]