China va promova intens revoluția energetică

22:30

„Există două scenarii în această privință, cum le place unora să spună”.Astfel a răspuns primarul capitalei, Ion Ceban, la UNInterviu, întrebat dacă va candida sau nu la prezidențialele din toamnă.„Noi nu am discutat în echipă subiectul acesta. Am spus că nu am avut niciodată aceste ambiții pentru a candida la funcția de președinte. În același context, cum va acționa MAN vom decide împ