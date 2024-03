SIS avertizează: Rusia, prin intermediul lui Șor, va provoca crize și destabilizări în Moldova, inclusiv în stânga Nistrului și Găgăuzia

10:00

Șefa statului Maia Sandu a amintit că pe 3 martie 2024 se împlinesc doi ani de când Republica Moldova a depus cererea de aderare la Uniunea Europeană. Potrivit Maiei Sandu, în acești doi ani am făcut pași hotărâți pe calea europeană, iar eforturile au fost răsplătite cu decizia pozitivă de inițiere a negocierilor de aderare. […] The post „Avem mult de lucru”. Maia Sandu, la doi ani de când Moldova a depus cererea de aderare la UE appeared first on NewsMaker.