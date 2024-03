Un italian, amenințat cu moartea și încuiat în casă de o moldoveancă. Ar fi refuzat să întrețină relații intime cu ea

02:10

Tânărul moldovean Marseli Mizerniuc, care a suferit un accident rutier pe insula Bali, a decedat. Anunțul a fost făcut de administrația platformei de caritate care s-a ocupat de colectarea banilor pentru îngrijirea medicală a tânărului. „Mă doare enorm și transmit cele mai sincere condoleanțe părintilor și prietenilor. Băiatul ăsta a …