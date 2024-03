Usatîi, ultimatum pentru Maia Sandu: sau referendum privind alegeri anticipate, sau va aduna 100 000 de semnături

14:00

Procurori și judecători Șefa Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, a anunțat că instituția pe care o conduce a inițiat un proces penal în cazul anulării concursului pentru funcția de procuror general. Dragalin a promis că se va ocupa personal de acest dosar și va cerceta eventualele abuzuri, neglijențe sau tentative de luare de mită. «Acest proces penal poate viza membri ai Consiliului Superior al Procurorilor și candidații care au participat la concurs», a spus ea. Despre motivele anulării rezultatelor concursului și posibile consecințe ale […] NM Espresso: PAS propune votul prin corespondență, procuratura se ocupă de concursul pentru postul de procuror general, fermierilor li se promite sprijin