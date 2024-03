No comment: Cele mai scumpe locuri de parcare din Chișinău sunt pe un heliport

11:10

De câteva săptămâni se zvonea că gigantul chinez SAIC, proprietarul majoritar al mărcii IM Motors, s-ar gândi să lanseze produsele sale în Europa sub marca MG, care la fel este sub umbrela sa și este deja bine stabilită pe continent. Totuși, la Salonul Auto de la Geneva, INTELLIGENT MOBILITY (IM se descifrează și Intelligence in […]