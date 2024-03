Note de bucurie: cântecul Mărțișorului la Nisporeni

10:50

Tariful la gaz ar putea să mai scadă în primăvara sau vara acestui an. O spune președintele Comisiei economie, buget și finanțe a Parlamentului, Radu Marian, potrivit căruia, dacă prețul de achiziție a gazului va scădea, acest lucru se va reflecta în tarif. Radu Marian spune că guvernarea nu poate... The post Radu Marian: Nu exclud că tariful la gaz ar putea să mai scadă în primăvară sau vară appeared first on ALBASAT.