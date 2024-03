Janis Mazeiks despre votul prin corespondență: nouă nu ni s-a cerut sfatul

08:00

Republica Moldova ar putea adopta votul prin corespondență, la alegerile prezidențiale de la sfârșitul anului, a precizat Maia Sandu. Ea a menționat că nu vede o problemă în schimbarea Codului Electoral în acest sens, chiar dacă suntem în an electoral. Deocamdată această schimbare ar putea fi implementată doar în câteva țări. Fostul premier Ion Chicu […]