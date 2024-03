Două persoane, cercetate pentru uz de fals în acte publice; Le-au procurat pe internet ca să poată munci peste hotare

15:10

Cutremur de magnitudinea 5 la Almatî, cel mai mare oraş kazah Un cutremur a zguduit luni cel mai mare oraş din Kazahstan, Almatî, unde zeci de persoane au fugit afară din clădiri, în timp ce sunau sirene de alarmă, relatează Reuters și News.ro. Ministerul kazah al Situaţiilor de Urgenţă estimează un seism de magnitudinea 5 la Almatî. Cutremurul a fost resimţit în capitala kazahă, Bişkek. A powerful earthquake occurred in Kazakhstan. • Residents of Almaty felt tremors with a strength of five poi...