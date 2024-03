Ceban:„1330 de câini maidanezi au fost capturați de întreprinderea specializată pe parcursul anului trecut”

14:00

Municipalitatea a dat start Programului municipal de granturi pentru organizațiile de tineret din municipiul Chișinău. Este pentru al cincilea an consecutiv când Primăria Capitalei pune în practică această inițiativă menită să sprijine financiar organizațiile de tineret în realizarea proiectelor și programelor. „În acest an vom finanţa proiecte la fel de interesante în așa domenii precum […] Articolul Organizațiile de tineret pot obține, pentru al cincilea an consecutiv, sprijin financiar în realizarea proiectelor apare prima dată în Subiectul Zilei.