Bilanțul atacului rusesc asupra unui bloc din Odesa: zece persoane, printre care o mamă și bebelușul ei de 8 luni, găsiţi fără viaţă ”strâns îmbrăţişaţi”

Un depozit aflat în sudul Ucrainei a fost ținta operatorilor ucraineni de drone FPV. Conform unor imagini publicate pe rețelele de socializare, ucrainenii au reușit să distrugă blindate rusești prețioase, relatează Business Insider. Ukrainian FPV drone raid destroys Russian warehouse with war equipment worth millions $ Highly skilled operators of Bulava strike unit from Khmelnytsky Air […] Articolul VIDEO Imagini cu blindate rusești distruse după un atac ucrainean cu dronă FPV apare prima dată în Disinfo.