Sud-coreenii îşi iau rămas bun de la un îndrăgit urs panda înainte de întoarcerea sa în China

20:20

UPDATE: Sub dărâmăturile clădirii din Odesa au fost găsiți încă doi copii; Sunt frate și soră, de 8 și 10 ani La Odesa, sub dărâmăturile clădirii lovită de o dronă lansată de ruși în noaptea de vineri spre sâmbătă, salvatorii au extras corpurile neînsuflețite a încă doi copii. Acest lucru a fost anunțat de șeful Administrației Militare Regionale din Odesa, Oleg Kiper. „Salvatorii tocmai au găsit un băiat care a murit în urma atacului rusesc sub dărâmături. Serghei avea 10 ani... Exprim condolean...