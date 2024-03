Politico: Sugestia lui Macron că NATO ar putea trimite trupe în Ucraina nu a ajutat cu nimic Ucraina – Cum se asigură Europa că Putin nu obține victoria

17:00

Ședința de judecată în cazul lui Vlad Filat a fost reluată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Procurorii cer 7 ani într-un dosar de spălare a banilor, iar fostul premier urmează să ia ultimul cuvânt înainte de pronunțarea sentinței Avocații lui Filat au cerut procurorilor renunțarea la materialul probatoriu și achitarea clientului. Avocații au invocat faptul ...