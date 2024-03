Tenismenul francez, Ugo Humbert, campion la Dubai Open

23:30

FOTO: CSM Saptămâna aceasta judecătorii vor face încă o tentativă de a-și alege colegii de breaslă în CSM. Potrivit legii, Consiliul Superior al Magistraturii este constituit din 12 membri. Șase dintre ei, care nu fac parte din rândul judecătorilor, sunt numiți de Parlament, cu votul a trei cincimi dintre deputații aleși, iar șase de Adunarea ... Încă o tentativă de a alege un membru judecător la CSM – Când are loc Adunarea Generală a Judecătorilor