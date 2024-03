/VIDEO/ 1 Martie – prima zi de primăvară. Bălțenii fac cozi la tarabele cu mărțișoare

17:30

29 februarie- pentru unii este o zi obișnuită. „Înseamnă că am o zi în plus de a petrece timpul cu familia și cu cei dragi, de a mă bucura de viață.” „Zi obișnuită, doar că o dată la 4 ani este 29 februarie, este o dată obișnuită, poate pentru cineva contează și este specială, dar […] Acest articol /VIDEO/ 2024- an bisect. Ce cred bălțenii despre această zi și cum își sărbătoresc ziua de naștere cei născuți pe 29 februarie a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.