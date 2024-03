Expert IPRE: „Optica de la Moscova este diferită față de cea de la Tiraspol”

09:50

Președintele Comisiei parlamentare securitate națională, apărare și ordine publică a afirmat că autoritățile de la Chișinău dispun de mijloace prin care pot gestiona situația din stânga Nistrului. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii Impact Global de la TVR Moldova. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit acestuia, lipsa unui acord comun în care Federația Rusă … The post Lilian Carp: „Avem pârghii pentru a ține sub control situația din Transnistria” first appeared on ZUGO. Articolul Lilian Carp: „Avem pârghii pentru a ține sub control situația din Transnistria” apare prima dată în ZUGO.