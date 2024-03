Agenda lunii martie 2024

15:20

La început de an, o nouă lege privind accesul la informațiile de interes public a intrat în vigoare. Documentul vine cu o serie de noutăți în domeniu, între care crearea unei noi forme de răspundere juridică pentru furnizorii de informație. Remediile juridice existente și până la intrarea în vigoare a noii legi În cazul încălcării…