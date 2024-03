Va fi sau nu concesionat Aeroportul Chișinău? Maia Sandu: „Vă rog, să nu avem aceste discuții populiste”

08:20

Transnistria Deputații nerecunoscuți de toate nivelurile din regiunea transnistreană s-au adresat Rusiei în cadrul unei adunări, cerând «protecție» în contextul «creșterii presiunii din partea Moldovei». În plus, ei s-au adresat către OSCE, CSI, Parlamentul European, Comitetul Internațional al Crucii Roșii și secretarul general al ONU cu apelul de a «influența conducerea Moldovei», care ar fi declanșat, potrivit acestora, un «război economic» împotriva Transnistriei și ar fi «blocat» negocierile cu Tiraspolul. Biroul pentru Reintegrare […]