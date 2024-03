Cursul valutar oficial la 01.03.2024

09:00

Prezența Marinei Tauber în lista sancțiunilor administrației americane reprezintă un mesaj extrem de dur. Este opinia comentatorului Mihai Isac, potrivit căruia includerea deputatului Marina Tauber în lista de sancțiuni are loc în contextul alegerilor prezidențiale din acest an și al scrutinului parlamentar din 2025. Potrivit lui Mihai Isac, odată ajunsă...