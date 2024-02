Se încing spiritele după anularea concursului pentru alegerea procurorului general – Președintele CSP, Dumitru Obadă, este gata să renunțe la șefia instituției dacă nu demisionează Olesea Vîrlan

20:40

Biroul Executiv Central al Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei s-a întrunit în ședință pentru a decide poziția formațiunii politice în contextul alegerilor prezidențiale și referendumului ilegal inițiat de președintele țării. Convocați la Chișinău, membrii Biroului Executiv Central și președinții Organizațiilor Teritoriale PDCM au discutat mai multe opțiuni posibile în contextul alegerilor prezidențiale următoare. Luând act ... Partidul condus de fostul premier, Ion Chicu va avea propriul candidat la prezidențiale – Ce poziție are formațiunea față de referendumul de aderare la UE