ZUGO.MD este în Top 10 cele mai credibile portaluri de știri din R. Moldova

10:40

Cu toate că este cunoscută acum drept „cea mai fericită țară din lume", Finlanda a avut până de curând una dintre cele mai mari rate ale mortalității prin sinucidere. Dar în ultimele trei decenii, țara a reușit să reducă la jumătate numărul cazurilor de sinucidere, scrie The Guardian, citat de Digi24.