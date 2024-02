Codul electoral ar putea fi modificat, din nou. Sandu: „Ar trebui să se încerce votul prin corespondență. Procesul trebuie grăbit”

20:50

Douăzeci și trei de președinți de Parlament din țările europene, inclusiv speakerul Igor Grosu, solicită asistență internațională a SUA pentru poporul ucrainean. Șefii de legislativ și-au manifestat sprijinul în eforturile comune de a ajuta Ucraina, într-o scrisoare deschisă adresată președintelui Camerei Reprezentanților a Statelor Unite ale Americii, Mike Johnson. Documentul a fost semnat și de […]