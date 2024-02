Spînu a comentat legăturile cu compania „Lagardere”, care a vrut să închirieze spații la Aeroport: nu exclud, ar putea câștiga licitația

18:20

Dosarul penal în care ex-procurorul general Alexandr Stoianoglo a fost achitat nu are „nicio legătură” cu evaluarea activității acestuia de către Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) și, respectiv, cu demiterea din funcție. Precizările au fost făcute de consilierul prezidențial Adrian Băluțel, pe 28 februarie. „Decretul prezidențial de eliberare din funcția de procuror general a lui […] The post Poate reveni Stoianoglo în funcția de procuror general după ce a fost achitat într-un dosar? Președinția: nu are nicio legătură appeared first on NewsMaker.