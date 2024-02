Vinurile de la noi continuă să ocupe locuri de frunte. R. Moldova, lider în regiune

13:40

Compania „Energocom” are toate capacitățile ca în acest an să procure volume de gaze ieftine de pe piețele UE, chiar și din SUA, prețuri care să fie mai mici și decât cele oferite de concernul rus Gazprom. Este declarația membrului Consiliului de administrare a Energocom, Alexandru Slusari, care precizează că, la ora actuală, temerea este […] Articolul Al. Slusari: Energocom are capacitățile să asigure piața cu gaze ieftine, problema e că nu sunt garanții că Moldovagaz le va cumpăra apare prima dată în Vocea Basarabiei.