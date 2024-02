Dosarul „kuliok”: secvența video de la întâlnirea dintre Dodon și Plahotniuc va fi trimisă la expertiză

15:40

Tânărul moldovean Marseli Mizerniuc, accidentat pe insula Bali, a murit. Anunțul a fost făcut de reprezentanții platformei de caritate, care s-au ocupat de colectarea banilor pentru tânărul accidentat pe insulă. „Tare îmi pare rău să vă anunț. Stop donații pentru Marseli. Nu a rezistat mititelul. Până la urmă el a decedat. (…) Noi am făcut […]