Anunț important pentru angajați – Ce pățești dăcă nu-ți folosești concediu de odihnă, timp de doi ani – Schimbarea făcută de Parlament

FOTO: ProSport.ro Iga Swiatek și Sorana Cîrstea out în semifinalele de la Dubai Open – Finala va fi disputată de două jucătoare fără trofee în carieră Sorana Cîrstea, aflată pe locul 22 WTA, nu a mai reușit miracolul din sferturi și a cedat în minimum de seturi în semifinalele de la Dubai în fața ocupantei ... Lovitură de teatru la Dubai Open – Iga Swiatek a luat-o pe urmele Soranei Cîrstea – Finala se va disputa între două jucătoare fără trofee în carieră The post Lovitură de teatru la Dubai Open – Iga Swiatek a luat-o pe urmele Soranei Cîrstea – Finala se va disputa între două jucătoare fără trofee în carieră appeared first on Politik.