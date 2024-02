Concediul în Moldova: ce se va întâmpla dacă timp de 2 ani nu va fi utilizat

15:30

Noul an vine cu vești bune pentru cei care sunt în căutarea unui loc de muncă sau care vor să facă o schimbare în carieră. Identificarea unui loc de muncă aproape de casă va fi și mai ușoară. Delucru.md lansează harta interactivă online a locurilor de muncă din toată țara, nu doar din Chișinău. În acest mod, platforma de recrutare își propune să-i ajute pe moldoveni să exploreze spațiul virtual al pieței muncii doar printr-un […] The post Delucru.md lansează harta online a locurilor de muncă disponibile la Chișinău appeared first on NewsMaker.