(stop cadru) „Вася это Вася”. Grosu i-a închis microfonul deputatului BCS în plenul Parlamentului

Digital Innovation Hub of Moldova (DIH of Moldova) este unica structură de tip One-Stop-Shop în Republica Moldova creată pe modelul European DIH (EDIH) care sprijină companiile să devină mai competitive prin îmbunătățirea proceselor, produselor și serviciilor, folosind tehnologii digitale, oferind servicii suport companiilor dintr-o anumită regiune, prin cooperare prin intermediul unui multipartener pentru conștientizarea tehnologiilor de digitizare, explorarea inovației, dezvoltarea viziunii și strategiei pentru business, training, acces la fonduri și investiții, cercetări colaborative etc.