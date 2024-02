Cărți, flori, dulciuri și bere. Top afaceri e-commerce din Moldova

09:15

Pe 11 martie 2024 vor fi înmânate Premiile Academiei Americane de Film, adică Premiile Oscar. Cele mai multe nominalizări le are filmul „Oppenheimer”, iar printre favoritele acestui an mai sunt filmele „Sărmane creaturi”, „Anatomia unei prăbușiri”, „Crimele din Osage County: Bani însângerați” (Killers of the Flower Moon), „Maestro”, „Barbie”. La categoria „Cel mai bun film străin” sunt nominalizate cinci titluri: „Eu căpitan”, „Zona de interes”, „Sala profesorilor” (The Teachers Lounge), „Zile perfecte”, „Societatea zăpezii”. În acest articol voi recomanda unul dintre aceste cinci filme, și anume – „Societatea zăpezii”. Сообщение Recenzia filmului „Societatea zăpezii” – istoria eroilor anonimi, a victimelor și a supraviețuitorilor accidentului aviatic din 1972 din Uruguay появились сначала на #diez.