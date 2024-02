22:10

Vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al agriculturii și industriei alimentare, a avut astăzi o nouă discuție cu agricultorii. Au fost abordate punctual toate problemele, iar unele din ele deja sunt în proces de soluționare, a precizat oficialul după ședință. De asemenea, urmează discuții și cu reprezentanții băncilor pentru ca agricultorii să poată accesa credite, notează IPN. ... Ministrul Bolea, anunță crearea a încă unei comisii pentru soluționarea problemelelor agricultorilor, iar fermierii rămân sceptici in raport cu activitatea ei