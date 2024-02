Analiză: Persoanele LGBT+, cu HIV și deținuții – cele mai discriminate, în Moldova

12:00

Vizita secretarului adjunct pentru Europa de Est, Politici și Afaceri Regionale în Biroul pentru Afaceri Europene și Eurasiatice, Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii (SUA), Christopher Smith, la Tiraspol, a fost programată din timp și nu are nicio legătură cu așa numitul congres al deputaților din stânga Nistrului, reuniți pe 28 februarie. Declarația […] The post Guvernul explică de ce un oficial al Departamentului de Stat al SUA a vizitat Tiraspolul în ajunul congresului care a stârnit temeri la Chișinău appeared first on NewsMaker.