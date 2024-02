(Video) Surpriză la pragul casei! Ce a găsit Iuliana Beregoi sub ușa apartamentului său

07:40

Potrivit președintelui Comisiei economice, bugetare și financiare a Parlamentului, Radu Marian, există posibilitatea ca tariful la gaz să scadă în primăvara sau vara acestui an, în cazul în care prețul de achiziție a gazului va înregistra o scădere. Potrivit lui Radu Marian, guvernarea nu are capacitatea de a influența prețul gazului, dar poate sprijini cetățenii […] Articolul Marian: Există posibilitatea ca tariful la gaz să scadă în primăvara sau vara acestui an apare prima dată în ea.md.