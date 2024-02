Nicolae Eșanu: ”Membrii CSP nu merită funcția pe care o au”

02:30

O nouă publicație apărută în Journal of The Royal Society of New Zealand afirmă că oamenii de știință au descoperit o nouă specie de delfin străvechi care ar fi avut un mod ciudat și înfricoșător de a-și prinde victimele.Se precizează că această creatură fosilizată, numită Aureia rerehua, ar fi locuit pe planetă în urmă cu aproximativ 22 de milioane de ani și a fost descoperită în Noua Zeeland