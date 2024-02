VIDEO Ce spune SUA despre rezoluția de la Tiraspol? Declarația Departamentului de Stat american

20:40

Sentința în dosarul de spălare de bani în care este învinuit fostul premier Vlad Filat urmează să fie pronunțată la sfârșitul lunii aprilie. După ședința convocată astăzi, 27 februarie, la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, pentru replici și ultimul cuvânt al inculpatului, ex-premierul a declarat pentru presă că pe parcursul a cinci ani, cât a durat […]