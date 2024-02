PAS propune un proiect de modificare a legii securității statului. Vizează amenințările hibride și prin social media

12:10

Echipa Feminină Under 21 a cucerit medalia de bronz la Campionatul European din Varazdin, Croația. Anunțul a fost făcut vineri seara, 23 februarie curent. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Succesul echipei este rezultatul dedicării și talentului sportivelor Nicoleta Clima și Nikoli Streapunina de la Clubul Sportiv Central „Dinamo", dar și Kassandrei Berzan de la Centrul …