Serebrian nu crede că Putin va anunța anexarea Transnistriei: „Nu exclud că va scăpa o lacrimă”

18:50

Agențiile de pompe funebre din Moscova refuză să ofere spații pentru înmormântarea opozantului rus, Alexei Navalnîi, găsit mort într-o închisoare din Siberia în care își ispășea pedeapsa, pe 16 februarie. Declarația a fost făcută de purtătoarea de cuvânt a politicianului, Kira Iarmîsh. Potrivit ei, unele agenții refuză atunci când aud numele lui Navalnîi, în timp […] The post Familia lui Navalnîi nu găsește spațiu pentru funeralii: „Agențiilor de pompe funebre li s-a interzis să lucreze cu noi” appeared first on NewsMaker.