Zaharova răspunde declaraţiilor lui Geoană despre Transnistria, acuzând NATO că transformă Moldova într-o “a doua Ucraină”

22:00

Cel mai vechi stat din lume are o populație de câteva zeci de mii de locuitori și este al treilea cel mai mic stat din Europa. San Marino este considerată ca fiind cea mai veche țară din lume, chiar dacă mulți oameni nu stiu că ea există. A fost fondată în urmă cu mai mult […] The post Care este cel mai vechi stat din lume. Are o populație de doar câteva zeci de mii de locuitori și este în Europa appeared first on Omniapres.