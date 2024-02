Stoianoglo a fost achitat în dosarul depășirii atribuțiilor de serviciu. Procurorii vor contesta decizia

10:00

Liderii Maia Sandu, Igor Grosu și Dorin Recean au adresat un mesaj comun cu prilejul celei de-a 2-a aniversări a invaziei brutale a Rusiei împotriva Ucrainei. Președinta, speaker-ul și prim-ministrul țării au evocat curajul ucrainenilor în lupta pentru libertate și au exprimat solidaritatea noastră cu poporul ucrainean.