După așa-zisă adunare a aleșilor locali, Tiraspolul invocă presiune din partea Chișinăului și cere protecția Rusiei – Reacția Moscovei și a Guvernului RM

13:40

Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto condamnă amenințările la adresa transportatorilor venite din partea ministrului Andrei Spînu, care a spus că ANTA va pedepsi transportatorii care nu vor ieși pe rutele naționale și internaționale în semn de protest. Astfel, transportatorii susțin că vor sesiza instituțiile europene despre modul cum autoritățile răspund revendicărilor transportatorilor de ...